Americana nata nel 1916, la signora Julia Hawkins attualmente ha ben 101 anni e un invidiabile record in tasca: la donna, non a caso soprannominata “Uragano”, dopo aver spento 101 candeline sulla torta ha segnato il nuovo record mondiale per i 100 metri. L’anziana sportiva è stata in grado di percorrere i 100 metri in poco più di 40 secondi, per essere precisi in 40.12 secondi. Un risultato incredibile che rappresenta appunto un record per la categoria over 100 fissato agli USATF Masters Outdoor Championships che si sono tenuti a Baton Rouge, in Louisiana, dal 13 al 16 luglio 2017. E in passato la signora Julia ha fatto anche di meglio: 39.62 secondi ai giochi nazionali per senior di Birmingham, in Alabama. Se uno dei due tempi verrà certificato il prossimo dicembre dal Guinness World Record quello di Julia “Uragano” sarà ufficialmente un primato mondiale.

Ex insegnante e ciclista, Julia ha iniziato a correre a 100 anni – La signora Julia ha parlato della sua passione per lo sport e in particolare per la corsa, che ha scoperto in tarda età, ovvero a cento anni. In passato la signora, ex insegnante, è stata anche una ciclista appassionata ma ha iniziato la sua carriera sportiva solo a 75 anni. Il suo segreto? “Mangio sano, non ho mai bevuto, sono molto attiva ma soprattutto amo sfidare i miei limiti”.