Chi lo vede alle prese con i duri allenamenti in palestra o nelle sfilate e nei concorsi per culturisti capisce che non si tratta certo di un ragazzino ma in ben pochi però saprebbero dare l'età esatta di questo arzillo nonnino amante del body building. Stiamo parlando di Jim Arrington, che alla veneranda età di 85 anni continua ad allenarsi incessantemente per mette su massa muscolare e competere nei concorsi in giro per gli Stati Uniti. Una costanza che quest'anno gli è valso il titolo di body builder più anziano del mondo e la conseguente iscrizione nel nuovo libro dei Guinness Word Records.

Nato a Venice, nello stato della California nel 1932, dopo una vita trascorsa nell'ambiente, non sembra avere nemmeno la minima intenzione di abbandonare. Dall'alto delle 62 gare a cui ha partecipato, sedici delle quali lo hanno visto vittorioso, Jim Arrington infatti continua a tenere uno stile di vita di chi è pronto a mostrare il fisico e i muscoli. “Per tutta la vita ho voluto eccellere in qualcosa e nel bodybuilding, il mio vero amore, ci sono riuscito. I miei amici e i miei parenti ne sono felicissimi: tutti vogliono una foto con il certificato del record" ha spiegato l'uomo,

Jim Arrington che ha famiglia ed è bisnonno, da 70 anni ormai infatti è inseparabile dai suoi attrezzi e pesi e cura con precisione maniacale la sua alimentazione che si basa su un regime ad alto contenuto di proteine e basso contenuto di carboidrati e grassi. "Ormai ho 85 anni e non riesco più a sollevare gli stessi pesi di quando ero giovane" ha ammesso Arrington, aggiungendo: "Ancora oggi però mi alleno due o tre volte alla settimana per circa un'ora, ed è un allenamento completo".