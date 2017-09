Fine estate da brividi per un turista austriaco in vacanza a Jesolo. L'uomo è infatti stato aggredito e minacciato perché non voleva acquistare una dose di droga. È successo la scorsa notte in un tratto di arenile situato nei pressi di piazza Marina, dove il malcapitato si era attardato con alcuni connazionali dopo aver trascorso la serata in un ristorante della zona. Come riportano i quotidiani locali, il gruppo di tre amici viene avvicinato da altrettanti nordafricani, probabilmente tunisini, poco dopo le tre di sabato notte. Questi ultimi offrono loro delle dosi di stupefacenti con insistenza, pretendendo che ne acquistino almeno qualcuna, per non tornare a casa a bocca asciutta.

La situazione è però presto degenerata, davanti al rifiuto determinato degli austriaci: non riuscendo a concludere l'affare, uno dei tre spacciatori cerca di rubare il portafoglio a uno dei villeggianti di 32 anni. Ma quest'ultimo, che si accorge della mossa e pretende che gli venga restituito il maltolto, viene aggredito con un collo di bottiglia rotto al braccio. Dopo essere riuscito a scappare insieme ai suoi amici e arrivato sanguinante in albergo, ha denunciato tutto alla polizia, che si è messa immediatamente sulle tracce dei tre aggressori. Ma, finora, questi non hanno ancora un volto o un nome.