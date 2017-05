Doppio incidente nel Veneziano per due ragazzi che hanno approfittato della bella giornata di domenica per fare un tuffo in mare. Un tuffo che però ha provocato seri danni a entrambi. Come si legge sui quotidiani locali, sia un ventinovenne vicentino che un ragazzo bosniaco di diciotto anni rischiano di restare paralizzati. Il primo a tuffarsi e farsi male è stato il ragazzo più grande, un ventinovenne residente nel vicentino che si è procurato un trauma cervicale facendo una capriola vicino alla battigia dove l’acqua è molto bassa, nella zona del faro. Il ventinovenne è stato trasportato in ospedale a Jesolo dove gli sono stati diagnosticati danni a tre vertebre.

Diciottenne ha battuto la testa dopo un tuffo – Poco dopo un diciottenne si è tuffato da un pontile in piazza Nember senza accorgersi che anche in quel punto l'acqua era molto bassa: il ragazzo ha battuto la testa perdendo conoscenza. Il trauma cervicale è stato gravissimo e il giovane, da quanto si apprende, è stato sottoposto a un delicato intervento in neurochirurgia all'ospedale di Mestre dove è stato trasportato con l’elisoccorso. Saranno decisive le prossime ore per capire quale potrà essere l'evoluzione del quadro clinico.

Turista inglese muore annegato al Lido di Venezia – Un altro drammatico incidente si è poi verificato questa mattina nella spiaggia del Lido di Venezia: un turista inglese di circa 80 anni, in vacanza in Italia col figlio e il nipote, è stato colto da un malore mentre faceva il bagno ed è annegato. I tentativi di rianimarlo, dopo averlo riportato a riva, sono stati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Lido e il magistrato di turno.