Un giovane motociclista ha perso la vita la notte scorsa in un incidente in via Cavetta Marina a Jesolo, in Veneto. Alberto Facco, elettricista trentasettenne del posto, era in sella alla sua moto Yamaha 600 quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con una Opel Zafira con alla guida un uomo di sessantasei anni di Jesolo. Secondo una prima ricostruzione di VeneziaToday, l'incidente si è verificato pochi minuti dopo le 22. L'automobilista stava procedendo in direzione Jesolo Paese mentre la vittima stava transitando in via Cavetta Marina nel senso di marcia opposto. L'impatto tra i due veicoli, avvenuto per cause ancora al vaglio della polizia municipale, non sarebbe stato troppo violento, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso – Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem che hanno tentato di salvarlo, ma tutto è stato inutile. I medici hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente mortale anche la polizia locale di Jesolo. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi. La tragica notizia si è diffusa subito in paese: la famiglia ha ricordato il giovane come un grande appassionato di moto, tifosissimo di Valentino Rossi.