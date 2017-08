Si difende e rigetta ogni accusa il 25enne marocchino arrestato lunedì dalla polizia per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 17 anni che sarebbe avvenuta nel parcheggio di una nota discoteca di Jesolo, nella città metropolitana di Venezia. Secondo il suo racconto, lui e la ragazza si sarebbero conosciuti in discoteca quella sera stessa, decidendo poi di comune accordo di andare nel parcheggio per consumare un rapporto sessuale consenziente.

L'uomo quindi non nega il rapporto e sostiene anche di non essere stato a conoscenza della minore età della ragazza. Non solo, secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Gazzettino, il 25enne avrebbe riferito inoltre di aver registrato in un file audio i momenti dell'amplesso nel parcheggio che dimostrerebbe la volontà della ragazza e quindi la sua innocenza. La registrazione sarebbe stata realizzata di nascosto dall'uomo e poi inviata via Whatsapp ad alcuni amici per vantarsi della conquista, ma del file in realtà al momento sembra non ci sia traccia sul cellulare del 25enne.

"Abbiamo acquisito tutto ciò che serve per dimostrare che lei era consenziente, chiederemo i domiciliari", ha spiegato l’avvocato che assiste il giovane, che è incensurato e risiede nel vicentino da anni con la famiglia in attesa della cittadinanza. Sul suo caso deciderà il Gip dopo aver valutato le accuse della Procura che si basano sia sulla testimonianza della vittima, sia sugli esami del pronto soccorso secondo i quali la 17enne presentava segni compatibili con una violenza sessuale.