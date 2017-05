Si celebreranno oggi a Montopoli, nella provincia di Pisa, i funerali di Jennifer Bartoli, una ragazza di ventuno anni morta al termine di una lunga battaglia contro il cancro. Una battaglia che la giovane ha affrontato con coraggio, ma che purtroppo l’ha strappata lo stesso ai suoi cari. Jennifer – è quanto trapela anche dai tanti messaggi lasciati sul suo profilo Facebook – era un esempio per molti. Tra i tanti che oggi sono costretti a dirle addio c’è anche sua sorella Federica, che come si legge sul quotidiano La Nazione, ha voluto salutare la giovane con delle bellissime parole. A Jennifer la sorella ha scritto una lettera struggente che proverà a leggere durante il funerale. “Ciao amore mio. È arrivato il momento di salutarci. È così talmente doloroso che mi sembra di non viverlo – ha scritto Federica -. Erano sei anni e più che lottavi contro l’inquilino. Amavi la vita anche se ti aveva tolto la tua gioventù e la nostra mamma… È stato un onore averti avuto come compagna di vita. Eri, sei e sarai sempre la mia forte, unica e bellissima Nenni. Dacci la forza di continuare a vivere senza di te, ma per te”.

A Montopoli la giovane e la sua famiglia sono molto conosciuti. Il padre, Fabio, è un insegnante che ha lavorato in varie scuole del comprensorio ed è un uomo impegnato nella vita del paese. Tanti anche i messaggi lasciati su Facebook per ricordare la ragazza scomparsa. “Ti è stato concesso così poco tempo. Ne meritavi molto di più”, ha scritto qualcuno commentando una delle sue ultime foto. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene in favore dell’associazione Agbalt, l’associazione che si occupa di sostenere la ricerca per la lotta alle leucemie e ai tumori.