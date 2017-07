Sesso in pubblico al parco giochi Dora Baltea, vicino allo stadio del canoa club, ad Ivrea, in Piemonte. A riportarlo è La Sentinella Del Canavese, secondo cui gli episodi sarebbero stati segnalati da alcune mamme presenti al parco insieme ai loro bambini. I fatti si sarebbero verificati in almeno due occasioni, entrambi in pieno giorno. Coppie di giovani, forse minorenni, avrebbero consumato un rapporto sessuale seduti su una delle panchine, meno in vista del parco giochi. Una donna lì presente ha poi segnalato lo scabroso episodio alle autorità competenti. La polizia municipale di Ivrea è ora al lavoro per rintracciare i ragazzini coinvolti: rischiano una denuncia penale per atti osceni in luogo pubblico. Davanti, infatti, avevano dei bambini. In un’altra occasione, invece, due cittadini hanno segnalato altri giovani che avrebbero scelto come luogo dei propri incontri hot lo scivolo coperto che si trova proprio al centro del Dora Baltea.

Il comando di polizia locale ha confermato le denunce ricevute. Va detto che all’interno della struttura è installato un circuito di videosorveglianza, che punta verso l’area d’ingresso sul lato in direzione della sede della Croce rossa. Gli inquirenti dunque visioneranno sicuramente le immagini registrate dalle videocamere a circuito chiuso per provare ad identificare la coppietta. Le indagini sono affidate ai vigili urbani che per il momento mantengono il più stretto riservo. In realtà, episodi del genere sarebbero piuttosto circoscritti all’interno del parco giochi dove è presente anche un chioschetto: “Di coppie ne vedo tante, ma non mi è mai capitato di vederle fare sesso su una delle panchine” afferma la titolare.