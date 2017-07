In poco meno di un'ora hanno fatto razzia mettendo a segno ben tre colpi in tre diversi supermercati portando via decine di tranci di parmigiano reggiano per un valore di circa 500 euro. Per questo un'intera famiglia formata da padre, madre, figlia appena maggiorenne e figlio minorenne, è stata fermata dagli agenti del commissariato di Ivrea che da giorni monitoravano i centri commerciali della zona proprio a seguito di diverse segnalazioni di colpi che avevano come obiettivo il formaggio,

Il primo furto messo a segno poco dopo le 19 di venerdì in un supermercato di Ivrea dove la coppia era arrivata a bordo della propria auto assieme alla figlia di 18 anni. I tre sono entrati e usciti in pochi minuti con due pesanti borsoni. Gli agenti a quel punto li hanno seguiti e hanno notato che dopo aver recuperato il figlio più piccolo insieme si sono presentati in un altro supermercato per un nuovo colpo. Mentre padre e figlio facevano la fila alla cassa e pagavano le poche cose acquistate, mamma e figlia nascondevano il parmigiano nella borsa.

Infine il terzo colpo di padre e figlio con diversi pezzi di parmigiano sgraffignati da un altro supermercato. Il tutto in appena una cinquantina di minuti. I genitori, un uomo di 46 anni e sua moglie, una cittadina dominicana di 45, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso, la figlia appena maggiorenne è stata denunciata a piede libero, mentre il più piccolo non è imputabile perché ha meno di 14 anni.