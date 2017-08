Nati a Cuba, ma comunque da anni cittadini italiani (come se questo facesse veramente qualche differenza), si sono visti rifiutare dai proprietari di una casa già affittata per trascorrere le vacanze a causa del colore della pelle. Dopo il caso della giovane aspirante cantante di Verona – rifiutata da un concorso musicale perché di origine straniera – una nuova vicenda di intolleranza e razzismo si è verificata a Margerita di Savoia, in Puglia, pochi giorni prima di ferragosto. Josephine e Cristobal, moglie e marito originari di Cuba e residenti a Milano, innamorati del Sud Italia, appena arrivati nella città termale sono stati costretti ad andare via e trovare un'altra sistemazione di fortuna. I proprietari dell'appartamento che avevano affittato non hanno dato loro neanche il tempo di scaricare i bagagli.

"Andate via, non ospitiamo gente di colore"

Racconta Cristobal Rojas a Repubblica: "E' andata proprio così. Avevamo scelto un appartamento vicino al mare e pagato una caparra come anticipo, ma quando siamo arrivati e il proprietario ci ha visto ha detto che dovevamo andare via perché non ospitava gente di colore". Eppure i due hanno trascorso le vacanze a Margherita di Savoia anche altre volte e negli anni hanno stretto anche tante amicizie: uno di loro è riuscito a trovare all'ultimo momento una villetta dalle parti di Foce Aloisa, dove alloggeranno per qualche altro giorno prima di ripartire. La delusione però è stata tanta. "Non ce l'aspettavamo", spiega l'italo-cubano. "Abbiamo sempre trovato una grande accoglienza qui in Puglia. Il comportamento di queste persone ci è sembrato davvero inqualificabile: da ignoranti, diciamo".

Contattato telefonicamente, il proprietario dell'appartamento non ha affatto negato la circostanza ma ha confermato di averli invitati ad andare via. Josephine e Cristobal hanno comunque deciso di non denunciare il fatto, convinti che non sia dalle aule dei tribunali che possano modificarsi certi comportamenti. Nessuna denuncia, soltanto uno sfogo perché "cose del genere non accadano più". Una situazione definita "paradossale", italiani che rifiutano ospitalità ad altri italiani, ma con una carnagione diversa. "Mi auguro", ha concluso l'uomo, "che certe persone aprano i loro orizzonti e non giudichino l'altro solo per il colore della pelle. La Puglia, per fortuna, è fatta di gente diversa".