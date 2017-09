Bisognerà aspettare la kermesse Italia 5 Stelle, a Rimini a partire dal 22 settembre, per conoscere il candidato premier del Movimento Cinque Stelle. Ad annunciarlo sono Beppe Grillo e Davide Casaleggio, che, con un video dal blog, danno appuntamento agli attivisti e ai simpatizzanti alla tre giorni di Rimini, dal 22 al 24 settembre. In quell'occasione verrà anche svelato il nome del "prescelto", individuato grazie a una votazione online fra gli iscritti. "Saranno giornate bellissime per confrontarci e dove annunceremo il candidato premier del MoVimento 5 Stelle. Ormai mancano dieci giorni e ci ritroveremo tutti lì", si legge nel comunicato allegato al video.

Soltanto poche ore fa proprio Luigi Di Maio si era detto pronto a svolgere il ruolo di candidato premier al microfono di Radio Capital. Non si era invece sbottonato sul toto nomi della possibile squadra di governo: “Dei ministri ne parleremo il 25 settembre, farlo prima significherebbe fare il Fantacalcio”.

L'annuncio di Grillo e Casaleggio arriva nel giorno in cui il tribunale di Palermo ha sospeso le regionarie del Movimento in Sicilia che a inizio luglio avevano visto Giancarlo Cancelleri come candidato, per il momento, alla presidenza della regione Sicilia. Sospese quindi le votazioni online. La decisione era arrivata dopo che il giudice Claudia Spiga aveva accolto il ricorso presentato dall'attivista Mauro Giulivi, escluso dalle regionarie a causa di un provvedimento disciplinare avanzato nei suoi confronti. L'episodio risale alle scorse comunarie di primavera quando con votazione online venne eletto Ugo Forello a sindaco di Palermo. All'attivista Giulivi venne chiesto di firmare un codice di comportamento necessario per entrare nella lista dei candidati. Giulivi, che dichiarò di non conoscere affatto il contenuto del documento, rifiutò, venendo così di fatto escluso dalle regionarie.