In Italia si stanno "consolidando i segnali positivi" per l'economia e per i prossimi mesi si prospetta una possibile ripresa del Pil. È quanto segnala oggi l'Istat nella sua nota mensile sull’andamento dell’economia nazionale mostrando cauto ottimismo riguardo alla crescita del prodotto interno lordo italiano. "L'indicatore anticipatore dell'attività economica registra una ripresa, delineando una prospettiva positiva del ritmo di crescita dell'economia nei prossimi mesi", scrivono infatti dall'istituto nazionale di statistica, sottolineando in particolare due indicatori che negli ultimi mesi hanno dato segali incoraggianti come la crescita della fiducia dei consumatori e l'aumento degli ordini alle fabbriche.

"Mentre nell'area euro l'incremento dei ritmi produttivi prosegue su toni moderati, in Italia si consolidano i segnali positivi: all'aumento degli ordinativi del settore manifatturiero si associa il diffuso miglioramento dei giudizi dei consumatori. L'indicatore anticipatore torna positivo delineando il proseguimento dell'attuale fase espansiva" si legge nel report che spiega: "Nel settore manifatturiero si è registrato sia un aumento degli ordinativi a ottobre (+0,9% rispetto al mese precedente) sia un miglioramento della fiducia a dicembre. Anche per i consumatori si è evidenziato un miglioramento della fiducia nel mese di dicembre".

Nel dettaglio dei dati italiani, a ottobre la produzione industriale ha segnato una variazione nulla rispetto al mese precedente, mentre l’andamento del fatturato dell’industria conferma l’evoluzione positiva del settore manifatturiero. L'aumento segnato a ottobre nel manifatturiero (+0,8%) si accompagna alla variazione positiva del trimestre agosto-ottobre che è aumentata dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. In generale variazioni positive si sono registrate nell'energia (+2,1%), nei beni strumentali (+0,5%) e nei beni intermedi (+0,1%) mentre risultano in diminuzione i beni di consumo (-0,9%). A dicembre infine si è registrato anche un generale miglioramento del clima di fiducia delle imprese della manifattura trainato dai giudizi sugli ordini e dalle attese sulla produzione.