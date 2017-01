La città di Istanbul sta facendo i conti per il quarto giorno consecutivo con quella che il sindaco Kadir Topbas ha definito come “la più grande nevicata degli ultimi sette anni”. Il maltempo sta ovviamente causando notevoli disagi, soprattutto per i passeggeri che dovevano partire dalla città turca per tornare a casa. Tra questi, ci sarebbero almeno 500 italiani al momento bloccati nell’aeroporto Ataturk. “Siamo bloccati all’aeroporto come profughi, abbiamo tantissima paura perché voglio solo ricordare che la Turchia è il luogo di attentati e proprio in questo aeroporto, non molto tempo fa, dei terroristi hanno compiuto un massacro di pendolari come noi che aspettavano di poter partire”, è quanto ha raccontato all’Agi Pina Biagini, avvocatessa toscana che insieme con almeno altri 500 italiani è bloccata all’aeroporto. “Siamo disperati – ha aggiunto -, qui c’è il caos e l’unica cosa che ti garantiscono è l’albergo per passare la notte ma, per motivi di sicurezza, non ci riconsegnano neanche i bagagli. Ieri siamo dovuti addirittura andare in giro per Istanbul a comprare mutande e calzini”.

I 500 italiani non possono tornare a casa perché non ci sono voli.

L’avvocatessa ha aggiunto di aver tentato di contattare l’ambasciata, ma ai passeggeri bloccati è stato detto che non ci sono voli “e quindi siamo costretti a rimanere qui”. “Siamo – ha detto ancora Biagini – in balia di nessuno con i mitra della polizia addetta alla sicurezza in bella vista e con una paura che ti fa tremare. La nostra unica speranza è che da Roma qualcuno si passi la mano sulla coscienza e ci dia la possibilità di tornare a casa. Vogliamo solo questo”. Solo oggi la Turkish Airlines ha annunciato la cancellazione di 227 voli interni e internazionali dagli aeroporti Ataturk, sul lato europeo, e Sabiha Gokcen, sul lato asiatico.

Italiani bloccati in Turchia: Farnesina segue la vicenda.

“L'ambasciata ad Ankara insieme al consolato generale a Istanbul e il consolato a Smirne seguono in stretto raccordo con la Farnesina e in contatto costante con le competenti istanze turche già da diversi giorni la vicenda”, è quanto confermano fonti della Farnesina in relazione alle notizie di cittadini italiani che sono bloccati in aeroporti turchi a causa delle forti nevicate. Le stesse fonti precisano poi che “la vicenda è in via di lenta risoluzione con il progressivo miglioramento delle condizioni climatiche”.