in foto: Caos all'esterno della discoteca "Reina" a Istanbul dopo la strage (Getty).

E' salito a 39 il bilancio delle vittime della strage di Capodanno a Istanbul. Di queste sono state identificate soltanto 21. Era da poco passata la mezzanotte quando un uomo travestito da Babbo Natale e armato di kalashnikov ha fatto irruzione in un noto nightclub della zona orientale della città, dove oltre 600 persone stavano festeggiando l'arrivo dell'anno nuovo, sparando all'impazzata sulla folla. Dei morti almeno 16 sono di nazionalità straniera: il locale, il "Reina", si trova infatti nel quartiere di Besiktas, notoriamente "europeo" e frequentato dalla parte benestante della popolazione. Anche la Farnesina sta lavorando per verificare il coinvolgimento o meno di italiani. Settanta risultano, invece, essere i feriti, di cui almeno quattro sono ricoverati in condizioni critiche.

"Questi pazzi sono entrati sparando ovunque, contro tutto", ha raccontato alla Cnn uno dei testimoni, ferito ad una gamba da un proiettile. I video registrati da telecamere poste dinanzi al locale mostrano in realtà il terrorista che arriva già sparando per strada, poi fa fuoco sulle quattro persone che erano ferme sulla soglia del "Reina", tra i quali una guardia giurata, ed entra nel locale dove spara a raffica sulle centinaia di persone presenti prima di dirigersi verso l'uscita e sparire nel nulla.

Per questo è cominciata una caccia all'uomo in tutta la Turchia. L'agenzia Dogan ha citato testimoni che parlano di "due assalitori" ma la notizia non è stata confermata. Il governo turco ha imposto un coprifuoco sugli aggiornamenti, per ragioni di sicurezza, mentre le forze speciali stanno setacciando il locale. Anche se non è giunta nessuna rivendicazione per l'attacco, gli esperti, come riporta la tv Al Jazeera, sarebbero concordi nel ritenere gli uomini dell'Isis come i principali responsabili della strage, mentre altri non escludono il coinvolgimento di fazioni curde legate al Pkk. Intanto, la comunità interazionale ha condannato l'attacco, che ha versato il primo sangue del 2017.