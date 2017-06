La polizia israeliana ha fermato una giovane donna che si era completamente spogliata davanti al Muro del Pianto, il luogo più sacro per gli ebrei nella città di Gerusalemme. Secondo quanto è emerso, la ragazza che si è tolta i vestiti tra la folla è una ventitreenne israeliana il cui video è finito in rete. La giovane – ha spiegato il portavoce della polizia Micky Rosenfeld – si è spogliata fino a restare completamente nuda poco dopo mezzogiorno di domenica nella zona riservata alle donne. Dopo la sorpresa iniziale, alcuni agenti l'hanno immediatamente coperta per “evitare incidenti più gravi” con i fedeli presenti. Secondo alcuni testimoni, alcune persone avrebbero iniziato a urlare e piangere dinanzi alla scena. “A memoria è la prima volta che una donna si spoglia davanti al Muro del Pianto”, ha detto il portavoce commentando l’accaduto e spiegando che verranno condotte indagini per comprendere le ragioni del gesto della ragazza.

La “sindrome di Gerusalemme” – Alcuni media ritengono che l'episodio possa essere collegato alla cosiddetta “Sindrome di Gerusalemme”, cioè un disturbo mentale notato in passato in particolar modo fra turisti che a volte rischiano di rimanere disorientati quando giungono al cospetto della Gerusalemme reale, dopo averla molto fantasticata in passato. Alcuni media riportano anche che, dopo l’episodio, la polizia ha provveduto a chiamare i genitori della giovane perché la prendessero in custodia.