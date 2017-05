in foto: Polizia israeliana (Getty).

I vicini di casa hanno chiamato la polizia a causa di un odore disgustoso proveniente dal loro appartamento, pensando che vi fosse conservato un cadavere. Ma quello che gli agenti hanno scoperto è stato, probabilmente, peggio di quanto avessero pensato: un ragazzo di soli 14 anni, che sembrava uno zombie uscito da un film dell'orrore, costretto a vivere in quella casa dalla sua nascita. È successo a Hedera, città a Nord di Israele. Le forze dell'ordine hanno liberato l'adolescente, che prima è stato trasferito nell'ospedale locale per alcuni controlli e poi affidato ai servizi sociali, e arrestato i suoi genitori, una coppia di cinquantenni, che negli anni Novanta avevano lasciato la Russia per cominciare una nuova vita nel Paese orientale.

Quello che hanno portato alla luce gli inquirenti, raccontato dal quotidiano locale Haaretz, è una storia da far venire i brividi. Il ragazzo, la cui nascita non è mai stata registrata, ha sempre vissuto segregato in casa. Ogni due settimane i suoi familiari gli permettevano di uscire, ma sempre rimanendo all'interno di una gabbia costruita ah hoc, e solo per mezz'ora alla volta. È stato scoperto con abiti troppo piccoli per la sua stazza e completamente sconvolto, dato che non aveva mai visto persone estranee ai suoi genitori. Inoltre, l'appartamento era sommerso dai rifiuti. "Sono vent'anni che faccio questo lavoro – ha dichiarato alla stampa Yitzhak Buzaglon, capo del dipartimento ambientale di Hedera – ma non ho mai visto nulla del genere".

Tuttavia, la madre del ragazzo si difende. Attraverso il suo avvocato difensore, ha fatto di sapere di aver agito in buona fede e di essersi spinta a tanto per proteggere il suo bambino, che soffre di problemi di salute "Non volevamo che contraesse altre malattie andando fuori casa", ha dichiarato. Intanto, i genitori sono stati per il momento rimessi in libertà mentre gli investigatori continuano a indagare sul caso e sui reali motivi che abbiano spinto questa coppia a far vivere in condizioni disumane il ragazzo sin dalla sua nascita.