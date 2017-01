L'intera Islanda è incredula e sotto shock in queste ore dopo il macabro ritrovamento del corpo senza vita della giovane Birna Brjansdottir, una ventenne islandese scomparsa lo scorso 14 gennaio in circostanze misteriose. Dopo l'allarme, per lei si erano mobilitati oltre 700 volontari oltre ad un elicottero della Guardia costiera in quella che è stata definita la più grande mobilitazione mai ricordata nella storia islandese. Tutti o quasi erano convinti di poterla ritrovare ancora in vita, ma purtroppo le loro speranze si sono infrante domenica scorsa su una spiaggia a sud della capitale Reykjavik dove giaceva il corpo della ventenne. La polizia, dopo aver esaminato il caso, lo sta trattando come un omicidio.

Per questo la vicenda ha scosso terribilmente il Paese, considerato come una della nazioni con il più basso tasso di criminalità al mondo e dove la polizia normalmente gira disarmata. In Islanda infatti la media degli omicidi è di solo 1,8 all'anno e gli assassini di solito sono connessi per problemi mentali oppure per l'abuso di alcol. Birna era stata vista l'ultima volta alle cinque del mattino mentre acquistava un kebab e si allontanava da sola per strada, come hanno ricostruito le telecamere di sorveglianza della zona.

Al momento per la scomparsa di Birna Brjansdottir, che lavorava in un negozio di abbigliamento, sono stati fermati due marinai della Groenlandia che erano sbarcati da pochi giorni da un peschereccio nel porto di Reykjavik vicino a dove la vittima aveva lasciato parcheggiata l’utilitaria. La polizia islandese starebbe cercando un ipotetico collegamento tra il caso e un altro assassinio avvenuto l'anno scorso in Danimarca che ha visto protagonista una 17enne, Emile Meng, ritrovata senza vita mesi dopo essere sparita dalla sua piccola città natale di Korsr. La nave dei due arrestati è giunta in Islanda proprio dalla Danimarca anche se il peschereccio non era ormeggiato in Danimarca al momento della scomparsa di Emile.