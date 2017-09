Nonostante vari raid della coalizione internazionale a guida Usa sia in Siria che in Iraq, i leader del sedicente stato islamico, l'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi, sarebbe ancora vivo e rintanato in qualche rifugio interrotori ancora in mano ai suoi uomini. Questa volta a sostenerlo non sono i jihadisti ma un generale statunitense di primo livello, Stephen Townsend, comandante delle forze della coalizione impegnate nella lotta contro Daesh in Iraq e in Siria.

Interpellato dall'agenzia Associated Pres e a domanda diretta sulla sorte di al-Baghdadi, l'alto ufficiale statunitense ha dichiarato: "Credo che sia vivo? Sì". Townsend ha quindi sottolineato che la sua ipotesi non deriva da una sua personale idea ma da "alcuni indicatori nei canali di intelligence" che confermerebbero questa tesi. Il generale però non ha voluto fornire altri dettagli sulla natura e l'origine di queste informazioni dei servizi segreti limitandosi a confermare l'impegno dell'esercito a stelle e strisce per porre fine al califfato e al suo leader.

Del resto sulla sorte di Al Baghdadi le informazioni non sono mai state certe e il leader dell'Isis è stato dato più volte per morto o ferito gravemente. Molte notizie in questo senso sono state poi smentite dai fatti anche se nemmeno il fatto che sia vivo è una certezza L'ultima notizia al riguardo fu data dalla Difesa Russia secondo la quale il califfo sarebbe stato ucciso in un raid dell'aviazione di Mosca alla periferia sud di Raqqa, in Siria, ma nessuno ha saputo dare qualche prova dell'accaduto e anche il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, aveva fatto sapere che non esiste "certezza al 100 per cento" che al-Baghdadi sia morto. Fonti irachene lo hanno dato invece per vivo più volte collocandolo però spesso in luoghi diversi