Rachid Kassim, l'ex rapper nemico pubblico numero uno della Francia, sarebbe stato ucciso da un drone Usa a Mosul, roccaforte dello Stato Islamico in Iraq. La notizia, riportata da fonti francesi, sarebbe stata confermata dalle autorità americane. Rachid Kassim, 29 anni, avrebbe ispirato diversi attentati in Francia ed è considerato tra le altre cose l'istigatore dell'assassinio di padre Jacques Hamel nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, avvenuto la scorsa estate. Attraverso la sua propaganda su chat e social network, l’ex rapper originario di Roanne nella Loira cercava di arruolare giovani e giovanissimi nei piani di morte della jihad. Usava in particolare Telegram, il servizio codificato di posta internet preferito dai terroristi perché il più “blindato” nei confronti dell'esterno.

Per la Francia Kassim era diventato il nemico pubblico numero uno – Kassim è considerato l'ispiratore anche dell'assassinio della coppia di agenti di polizia di Magnanville, che furono uccisi il 20 giugno 2016. È inoltre sospettato di esser dietro l'azione di un commando neutralizzato a settembre nella regione di Parigi e coinvolto in qualche modo anche nella strage di Nizza dello scorso anno. “François Hollande, hai detto che i vostri attacchi contro di noi si intensificheranno; a nostra volta, le nostre operazioni contro di voi saranno più micidiali”, aveva avvertito qualche tempo fa. Per la Francia Kassim era quindi diventato il nemico pubblico numero uno. Ex animatore e rapper convertito all'Islam, l’uomo era da tempo nel mirino dei servizi francesi. Di lui si erano perse le tracce dopo che nel 2012 era partito per combattere al confine tra Siria e Iraq. La sua attività di proselitismo sui social network è iniziata poi nel 2015, quando ha iniziato a esortare i jihadisti in Francia a passare all’azione. Kassim era finito anche nel mirino dell'intelligence americana.