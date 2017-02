Tre persone sospettate di essere legate allo Stato Islamico sono state arrestate a Berlino in un blitz antiterrorismo compiuto dalla polizia tedesca. Sembra che frequentassero tutti una moschea salafita dove pregava regolarmente anche il tunisino Anis Amri, autore dell'attentato del 19 dicembre al mercatino di Natale a Berlino, ucciso da agenti italiani alle porte di Milano a seguito di un controllo.

Stamattina all’alba anche in Assia (Francoforte, Offenbach e Darmstadt) c’è stato un grande blitz antiterrorismo. Secondo la Bild nel mirino degli inquirenti ci sarebbero 16 persone, di età compresa fra i 16 e 46 anni, sospettate di essere in qualche modo coinvolte in attività terroristiche. In particolare, tra loro c’è un tunisino di 36 anni che avrebbe pianificato un attentato, anche se il suo progetto era ancora in una fase iniziale e non vi sarebbero indizi che avesse già individuato un obiettivo preciso.

L’obiettivo delle forze dell’ordine era di individuare i componenti di una rete salafita diffusa e complice del Daesh e ha portato alla perquisizione di 54 luoghi, fra appartamenti privati, imprese e moschee. Più in generale, stando a quanto scrivono i vari tabloid di Germania, gli inquirenti stanno indagando sulla preparazione di un "attentato grave contro lo Stato" anche "se non sono stati trovati al momento elementi concreti di un piano di attacco in Germania".