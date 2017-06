L’ennesima storia di violenza sulle donne arriva dalla provincia di Isernia. Con precisione da Frosolone, dove i militari della locale stazione hanno fermato appena in tempo un cinquantenne del posto che stava per accoltellare sua moglie. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. I carabinieri sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di alcuni vicini di casa della coppia, che hanno udito le urla della donna e hanno dato l’allarme. Così facendo i vicini hanno probabilmente evitato l'ennesimo drammatico caso di femminicidio. Quando sono intervenuti i militari, l’uomo aveva infatti tra le mani un coltello ed era probabilmente pronto a colpire sua moglie. I carabinieri lo hanno quindi prontamente bloccato e disarmato.

La vittima subiva maltrattamenti da molti anni – L’arma che impugnava il cinquantenne è stata sottoposta a sequestro, mentre l’aggressore è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Isernia. È accusato di minaccia a mano armata, lesioni dolose, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La moglie, che ha denunciato di subire maltrattamenti da molti anni da parte del compagno, è stata trasportata presso l’Ospedale Civile di Isernia con traumi contusivi al volto ed altre parti del corpo. Il marito, da quanto emerso, aveva anche tentato di violentarla.