L'ombra della Mala del Brenta dietro l’omicidio di Isabella Noventa, la donna scomparsa ormai più di un anno fa dalla provincia di Padova. È di quanto parla Piero Gasparini, imprenditore di 54 anni ed ex marito della segretaria scomparsa. Gasparini e Isabella Noventa si sono separati nel 2010, dopo un legame durato venti anni. Ora l’uomo è tornato a parlare della sua ex compagna in una intervista a Oggi, in edicola domani ma anticipata da diversi quotidiani. “La mia ex moglie è stata vittima di un agguato organizzato – ha detto Gasparini -. Al processo per l'omicidio di Isabella verranno fuori il quarto e anche il quinto uomo. La premeditazione del delitto, la scomparsa del corpo e l'assenza della più piccola traccia di Isabella fanno pensare alla vecchia Mala del Brenta. Gente che non scherza: chi tradisce paga con la vita”.

Al momento in carcere con l’accusa di aver ucciso Isabella Noventa ci sono tre persone: Freddy Sorgato, che con la vittima aveva avuto una relazione, la sorella Debora Sorgato e l’amica Manuela Cacco. Secondo l’ex marito di Isabella i fratelli Sorgato hanno capito che il loro destino processuale è segnato per cui cercano di evitare l'aggravante della premeditazione per salvarsi dall'ergastolo. “Così lui si è inventato che Isabella è morta accidentalmente durante un gioco erotico spinto. Certo, all'organizzazione dell'omicidio hanno partecipato anche loro, costruendo una messinscena per depistare le indagini. Ma la scomparsa di Isabella l'hanno organizzata per conto di altri ai quali l'hanno consegnata, consapevoli di quanto doveva succedere”, ha detto l’uomo spiegando quella che è la sua teoria.

“Isabella era una donna attenta e intelligente, potrebbe aver scoperto un segreto enorme negli affari di Freddy – ipotizza quindi l’ex marito -. O aver visto qualcuno di molto importante che non doveva apparire nei loschi traffici del suo fidanzato. A questo punto Freddy e Debora hanno deciso di farla sparire. Ma, non essendone capaci, hanno dovuto accettare l'intervento di qualcuno che si sentiva minacciato dalle rivelazioni di Isabella”.