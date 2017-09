L'eroina torna prepotente e letale in Veneto, dove ha mietuto un'altra vittima. Irma è morta venerdì 1 settembre; il suo corpo è stato ritrovato alle 7.30 del mattino, disteso tra via Vespucci e via Bissuola, a Mestre. A dare l'allarme è stato il compagno, che ha visto la donna perdere i sensi e cadere al suolo dopo un'iniezioni di eroina. I medici, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Lei, che entrava ed usciva dalle comunità nel tentativo di liberarsi dalla droga, è morta non lontano dallo stesso parco in cui continuava a "bucarsi", facendo di quello spazio una seconda casa.

Irma è, in ordine di tempo, l'ultima vittima dell'eroina in Veneto. Quattro mesi fa, a fine aprile, Genny Coccato, 32enne originaria di Dolo e residente a Camponogara, in provincia di Venezia, è morta di overdose in uno stabilimento abbandonato. Vicino a lei un pacco di fette biscottate; poco sopra la sua testa la finestra da cui era possibile guardare la tangenziale. Genny era nota alla polizia ferroviaria, perché nella stazione locale chiedeva l'elemosina per comprare droga e cibo. Gli agenti l'aiutavano quando potevano. In quell'occasione a dare l'allarme sono stati alcuni tossicodipendenti, ore dopo il decesso della giovane.

L'eroina sembra essere tornata essere una presenza forte e pericolosa in tutto il Veneto. Le Forze dell'ordine eseguono arresti sia di piccoli spacciatori, che di narcotrafficanti impegnati a spostare ingenti carichi da una frontiera all'altra. È il caso degli arresti a Campo Marzo a Vicenza o degli "ovulatori" che trasportano droga tra Germania, Veneto e Friuli. Ma le vittime, nel frattempo, continuano ad aumentare.