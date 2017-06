Stava sostenendo i suoi ultimi esami di permanenza al Castletroy College di Grange, nella contea irlandese di Limerick, quando si è improvvisamente sentito male ed è morto. Luke O'Brien May, studente di 18 anni è stato immediatamente portato all'ospedale universitario di Limerick e successivamente trasferito a University College Cork, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La causa della morte è sconosciuta.

Padraig Flanagan, preside del Castletroy College, ha dichiarato che la scuola è in "lutto per la morte di un membro molto apprezzato della comunità scolastica". Anche i due fratelli più giovani del 18enne, Ross e Paul, frequentano lo stesso istituto. I vertici scolastici hanno già fatto sapere di aver ingaggiato degli specialisti in psicologia per poter sostenere gli studenti, anche e soprattutto alla luce del fatto che in questo periodo si stanno ultimando gli esami di ammissione. Lo stesso Luke aveva sostenuto il suo ultimo test (biologia) martedì 13. "Era un ragazzo molto popolare e uno sportivo molto coinvolto nelle attività della scuola. Il nostro più profondo cordoglio va in questo momento alla sua famiglia”, ha detto Flanagan. Il parroco locale, P. John Daly, ha aggiunto che la comunità "è scossa ferocemente" per la notizia della morte di Luke. “Siamo atterriti, senza parole, è semplicemente una tragedia terribile” ha detto l’uomo di chiesa.

Il teenager militava nelle giovanili dell’Aisling Annacotty AFC. Elaine Joyce, un dirigente della squadra di calcio, lo ricorda così: “Luke era sempre presente ad ogni allenamento. Non importa quanto tempo giocava, voleva sempre essere con noi. Il sorriso di quel ragazzo non lo dimenticherò” dice Joyce tra le lacrime.