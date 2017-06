A tre anni dalla proclamazione del sedicente Califfato islamico, l'Isis perde definitivamente la sua roccaforte e capitale simbolica in Iraq, Mosul. Come annunciato dalla tv irachena, questa mattina le truppe governative e della coalizione anti Daesh, infatti, hanno occupato quello che era il luogo simbolo dello Stato, l'area della moschea Islamica di Al Nuri, nella Città vecchia di Mosul, ormai ridotta ad un cumulo di macerie. Con la riconquista del sito dove sorgeva l'antica moschea, da dove nel luglio del 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò la nascita del Califfato, "l'Isis è ormai crollato come Stato" esultano da Baghdad.

"Il mito dello Stato islamico a Mosul è caduto con la conquista delle rovine della Grande Moschea di Al Nuri" ha annunciato infatti questa mattina il ministro della Difesa iracheno in un messaggio trasmesso dell'emittente televisiva di Stato, aggiungendo: "Non vi è altra scelta per i terroristi che arrendersi". L'offensiva militare su Mosul andava avanti da tempo e la città era circondata da settimane ma nelle scorse ore sembra che molti miliziani abbiano lasciato le proprie posizioni dando campo libero alle truppe governative.

Come annunciato dal comandante Abdul Amir Rashid Yarallah, capo delle forze terrestri irachene, l'esercito iracheno ha preso il controllo questa mattina di ciò che rimane della moschea di al Nuri, fatta esplodere con il suo antico minareto risalente al XII secolo dai jihadisti mentre le truppe si avvicinavano, liberando inoltre il minareto di al Hadba e la zona commerciale di Sarjkhanah, mentre Le forze della polizia federale hanno liberato la moschea di al Karar, dove hanno anche issato la bandiera nazionale. Le autorità irachene prevedono che la battaglia per Mosul si concluderà nel giro di alcuni giorni visto che i combattenti estremisti sono ora solo in pochi quartieri della città vecchia.