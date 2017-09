Ancora sangue in Medio oriente. Un doppio attentato dinamitardo nella giornata di giovedì in Iraq ha provocato distruzione, morte e feriti sia tra i civili sia tra i militari e le forze di polizia nel sud del Paese. Il bilancio solo parziale conta già almeno 45 morti oltre a svariate decine di feriti, alcuni trasportati negli ospedali della zona in gravi condizioni. L'attacco terroristico è avvenuto nei pressi di Nassiriya, la città tristemente famosa in Italia per l'attentato alle truppe militari italiane impegnate nella missione militare denominata " Antica Babilonia"

L'attacco ha provocato molte vittime anche perché è avvenuto nei pressi di un ristorante sulla strada che collega Nassiriya a Bassora che in quel momento era pieno di gente, soprattutto pellegrini sciiti in gita. Lì vicino era in atto anche un posto di blocco delle forze di sicurezza irachene, probabile altro obiettivo dei terroristi. Secondo il governatore della provincia di Thiqar, Yahya al Nassiri, l'attacco è cominciato con un assalto di uomini armati che hanno aperto il fuoco contemporaneamente contro il ristorante e il posto di blocco, poi sono entrati in azione dei kamikaze che hanno fatto una strage.

A far esplodere gli ordigni secondo la polizia, infatti, sono stati due attentatori suicidi, uno alla guida di un'autobomba e l'altro a piedi che si sono fatti esplodere. Lo stesso governatore Nassiri ha detto che la maggior parte delle vittime potrebbero essere pellegrini iraniani in visita nel Paese mentre sono oltre 80 i feriti. L'attacco è stato rivendicato dallo Stato islamico tramite la propria agenzia di stampa, l'Amaq cheha scritto: "I nostri combattenti suicidi hanno ucciso decine di sciiti vicino a un ristorante e a un check-point". In zona gli attentati dell'Isis contro le forze di sicurezza e gli sciiti in Iraq che sono la maggioranza nella provincia.