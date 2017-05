L'Isis torna a colpire in Iraq. Un’autobomba è esplosa nella serata di lunedì davanti a una delle più popolari gelaterie di Baghdad. L’attentato è avvenuto pochi giorni dopo l’inizio del Ramadan, il mese sacro durante il quale i musulmani digiunano durante le ore diurne e affollano le strade della città e i locali al tramonto. Così era stato anche per questa gelateria, piena di famiglie con bambini quando c’è stata l’esplosione. Il terribile momento dello scoppio è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza. Secondo quanto hanno fatto sapere le autorità irachene, sono almeno tredici le persone rimaste uccise mentre una ventina sono rimaste ferite. Da quanto è emerso, l'attacco che ha colpito il locale nel centro della capitale irachena è stato effettuato con dell'esplosivo piazzato in una macchina lasciata parcheggiata. L’autobomba sarebbe stata fatta esplodere con un comando a distanza.

La rivendicazione dello Stato Islamico – L'attentato davanti alla gelateria di Baghdad è stato successivamente rivendicato dall'Isis. La strage arriva mentre le truppe irachene stanno lentamente cacciando i combattenti del Califfato via dalle loro ultime roccaforti della città settentrionale di Mosul. I comandanti iracheni affermano che l'offensiva, recentemente entrata nell'ottavo mese, segnerà la fine del sedicente Stato Islamico in Iraq, ammettendo d'altro canto che il gruppo islamista probabilmente aumenterà gli attentanti in seguito alle sconfitte militari. Il mese sacro dell'islam nel tempo è diventato il contesto prediletto per gli attentati dell’Isis.