Forse è stato l’ultimo gesto compiuto in vita quello di inviare un selfie agli amici e alla moglie dalla vetta del Mont Chetif, a 2.343 metri di quota, che aveva raggiunto in solitaria. Bruno Spotorno, l’escursionista genovese, sarebbe caduto per circa 500 metri dalla che sovrasta Courmayeur, in Val d’Aosta. Il suo corpo è stato ritrovato in fondo a un canale dai soccorritori, che perlustravano la zona in elicottero. L’ultimo contatto con l’uomo risaliva ieri, intorno alle 13, quando dal suo cellulare aveva inviato quell’autoscatto alla moglie. Poi nessuna notizia. Il cellulare, intercettato con l’autorizzazione della magistratura della Valle d’Aosta, aveva perso il segnale: da ieri non aveva agganciato alcuna cella.

Stamattina i soccorsi ne hanno rinvenuto il cadavere, anche grazie ad un elicottero privato della Gmh ingaggiato dalla famiglia. Lungo la ferrata che porta alla cima si trovano ghiaccio e neve: per percorrerla i soccorritori hanno usato i ramponi, attrezzatura che probabilmente l’uomo non avrebbe avuto con sé. Secondo una prima ricostruzione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves, Spotorno è precipitato da una quota di 1.800-2.000 metri durante la discesa del sentiero attrezzato sul versante sud, che si affaccia sulla località di Dolonne. . La salma si trova in camera mortuaria per il riconoscimento ufficiale e l'esame medico-legale. Sul posto hanno operato Soccorso alpino valdostano, Vigili del fuoco, Soccorso alpino della guardia di finanza, unità cinofile e gli elicotteri della Protezione civile valdostana e delle Fiamme gialle