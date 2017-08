E’ morto ieri mattina il bimbo di un anno e mezzo travolto per errore dall’auto del padre in manovra nel cortile di casa. L'immane tragedia ha colpito tutta la comunità di Puianello di Castelvetro, dove la famiglia risiede, in provincia di Modena. Il piccolo è rimasto schiacciato da una ruota della vettura riportando gravissime lesioni alla testa e per questo, dopo il trasporto con la massima urgenza al Policlinico, era stato operato nel tentativo di ridurre l'emorragia e da lunedì era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Ieri mattina le condizioni si sono aggravate e sono risultati inutili, purtroppo, tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

I medici, il personale infermieristico e tutti gli operatori dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena sono rimasti profondamente colpiti e toccati dall’accaduto. Verranno disposti altri accertamenti per chiarire con la massima precisione la dinamica del sinistro: la Renault del padre è stata posta sotto sequestro, per verificare la presenza di segni legati alla tragedia. Per lo stesso motivo era stata ventilata anche l'ipotesi di sottoporre il mezzo alle verifiche dei carabinieri del Ris di Parma.

Stando agli ultimi aggiornamenti, tuttavia, quest'ultima eventualità sarebbe stata scartata, avendo ormai i carabinieri appurato la dinamica dei fatti senza particolari dubbi: purtroppo si è trattata di una tragica fatalità. Nel frattempo la salma del bimbo resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia.