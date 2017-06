47 medici di cinque diversi ospedali della provincia di Bari risultano indagati per la morte del 72enne Vincenzo Mecca. L'anziano morì lo scorso 29 maggio nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, a poco più di tre mesi da un incidente stradale e a seguito di diversi ricoveri. Oggi la decisione della procura del capoluogo pugliese di iscrivere nel registro degli indagati i sanitari che in qualche modo sarebbero responsabili dell’ennesimo caso di malasanità all’italiana.

Lo scorso 18 febbraio, mentre attraversava a piedi la strada in compagnia di un anziano amico, Mecca era stato travolto da una moto di grossa cilindrata, risultata sprovvista di assicurazione, guidata da un 35enne al quale era stata revocata la patente. Soccorso dal 118 e trasportato in codice verde all’ospedale Mater Dei di Bari, era stato dimesso poco dopo con una prognosi di 7 giorni. Una settimana più tardi, per forti dolori all’addome, i familiari dell’anziano erano stati costretti a chiamare di nuovo l’ambulanza che aveva trasportato Mecca in codice rosso al Policlinico di Bari. Qui era stato operato d’urgenza per l’asportazione della milza. Da allora le sue condizioni sono rimaste sempre gravi e, a partire dal 4 aprile, è stato trasferito in tre diversi ospedali, Castellana Grotte, Turi e infine Acquaviva, dove è deceduto alla fine dello scorso mese per cause che saranno accertate dall’autopsia.

La famiglia ha quindi denunciato il caso ai Carabinieri, e il pm di turno, Baldo Pisani, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti di tutti i medici che hanno avuto in cura la vittima, trasferita di volta in volta nei reparti di cardiologia, pneumologia, medicina interna, fisiopatologia respiratoria, nefrologia e gastroenterologia. Risulta indagato anche il 35enne che ha investito Mecca, accusato di omicidio stradale.