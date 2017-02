in foto: Rhys Simlesa (Facebook).

Una serata di festa si è trasformata in tragedia per una coppia di amici adolescenti. Rhys Simlesa e Rhys Walters, entrambi 15enni, sono stati uccisi da un loro compagno, che di anni ne ha 17, mentre camminavano su una strada buia per tornare a casa da un party di compleanno a Coolalinga, vicino Darwin, in Australia. Erano le due mezza dello scorso sabato notte quando è avvenuto l'incidente. Le vittime erano in compagnia di altre tre persone, rimaste per fortuna illese, quando sono state colpite dall'auto guidata dal killer, che aveva partecipato pochi minuti alla stessa festa.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli amici e dei sanitari, immediatamente giunti sul luogo dell'incidente. I due adolescenti sono infatti morti sul colpo. Come riporta il quotidiano locale 9news, il conducente e il passeggero dell'auto che ha ucciso i due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale in stato di shock per essere sottoposti a tutte le analisi sulla presenza di alcol e droga nel loro corpo. "Quello che è successo è terribile – ha dichiarato alla stampa un ufficiale di polizia -. Non oso immaginare il dolore che stanno provando in questo momento i loro genitori. Avevano una vita davanti, spezzata troppo presto".