Nonostante il figlio di 7 ani stesse male da alcuni giorni hanno preferito non chiamare un medico ma affidarsi alla loro religione pregando per la sua salute, ma purtroppo il piccolo in poche ore è peggiorato ed è morto. Per questo una coppia di genitori statunitensi è sta arrestata e ora è finita sotto processo con l'accusa di abbandono di minore. Secondo la ricostruzione degli indurenti il piccolo Seth almeno una settimana prima della morte aveva già mostrato i primi sintomi della malattia, ma i genitori non gli avevano dato peso lasciandolo addirittura in casa solo con il fratello maggiore di 16 anni nel week end precedente alla sua morte per recarsi ad un matrimonio fuori città .

Nemmeno al loro ritorno, però, Timothy e Sarah Johnson hanno preso provvedimento nonostante la situazione fosse evidentemente più critica. Hanno preferito fargli il bagno e metterlo a letto pregando poi per lui invece di chiamare l'ambulanza. "Non possiamo comprendere come un genitore possa lasciare un figlio malato di sette anni malato a casa per andare via per un week-end. Né riusciamo a comprendere come i genitori si siano rifiutati di tornare a casa la domenica mattina per prendersi cura di loro figlio malato quando sono stati informati che le sue condizioni erano molto gravi" hanno spiegato dall'ufficio del procuratore della contea di Hennepin. Secondo l'accusa i Johnsons non hanno mai richiesto un aiuto medico perché hanno "problemi con l'andare dai medici".