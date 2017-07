Un convegno medico con decine di dottori provenienti da diverse parti d'Italia si è trasformato in un allarme sanitario a Genova per una sospetta intossicazione da salmonella. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di sabato dopo la due giorni del convegno medico internazionale organizzato al Palazzo della Meridiana dall’istituto Giannina Gaslini del capoluogo ligure. Come riporta Il Secolo XIX, alcuni medici ritornati a casa infatti hanno iniziato ad accusare malesseri allo stomaco, mal di testa e altri disturbi gastrointestinali.

In un primo momento ognuno ha creduto a malanni passeggeri dovuti a una normale influenza, ma col persistere dei sintomi e le informazioni reciproche si è scoperto che la cosa era molto più estesa. Alla fine anche la direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini è dovuta intervenire sospendendo dal lavoro sessanta operatori dell’ospedale che avevano preso parte al convegno, tra medici e infermieri. Tutti dovranno rimanere a casa per qualche giorno in attesa di verifiche.

"Sono stati sospesi sia quelli che presentavano sintomi da intossicazione; sia, a scopo precauzionale, quelli che non ne avevano", hanno precisato però dall’istituto, spiegando che la misura è stata presa per scongiurare un contagio ai pazienti in attesa di chiarire le cause esatte dell'accaduto. Principale sospettato è ovviamente il cibo servito dal catering del convegno ma maggiori dettagli arriveranno solo dopo i risultati delle analisi sui campioni biologici prelevati. Del caso é stato comunque informato il servizio “Igiene degli alimenti” della Asl 3.