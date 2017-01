La polizia turca ha iniziato a Istanbul l'interrogatorio di Abdulgadir Masharipov, il sospetto terrorista uzbeko dell'Isis accusato dell'attentato di Capodanno compiuto nel nightclub “Reina” della città turca e in cui sono morte 39 persone. Lo riferiscono i media turchi. Masharipov è stato arrestato nella serata di lunedì – dopo circa due settimane di ricerche – nel corso di un'operazione di polizia nel quartiere di Esenyurt, alla periferia europea di Istanbul. La notizia della cattura del presunto killer è stata inizialmente diffusa dal sito web del quotidiano Hurriyet, poi dalla Cnn turca e da altri media locali e infine confermata dal premier. I media hanno diffuso le immagini di Masharipov trascinato in manette dai poliziotti di fronte a telecamere e fotografi. È stata inoltre subito diffusa una foto in cui si vede il volto del presunto attentatore del Reina con ecchimosi e ferite e macchie di sangue sulla maglia.

Fermati anche altri 5 presunti militanti jihadisti.

Da quanto è emerso, Abdulkadir Masharipov è stato arrestato con il figlio di quattro anni e altre cinque persone (due uomini e tre donne) nel quartiere di Esenyurt. I cinque arrestati sarebbero ritenuti componenti di una cellula jihadista affiliata all'Isis: secondo le informazioni lasciate filtrare dalle forze di sicurezza avrebbero passaporto di Senegal, Egitto, Somalia e Kirghizistan. Quando la polizia antiterrorismo turca è piombata nell'abitazione di Istanbul in cui il presunto killer si nascondeva, lui avrebbe fatto resistenza. Non è chiaro tuttavia se ci sia stato anche uno scontro a fuoco. Masharipov sarebbe stato quindi portato da un medico della polizia per alcuni controlli sanitari, come avviene solitamente nelle operazioni antiterrorismo in Turchia, prima di essere trasferito in un commissariato di Istanbul.

Il presunto killer era nascosto in un covo dell’Isis.

Abdulkadir Masharipov si sarebbe nascosto tre giorni fa nell'abitazione in cui è stato arrestato. Lo riferisce Ntv, secondo cui si tratterebbe di un covo dell'Isis e le persone trovate insieme a lui sarebbero anche loro militanti jihadisti. L'attentato della notte di Capodanno era stato rivendicato dallo Stato islamico che ha motivato l'azione come un gesto di vendetta contro il coinvolgimento militare della Turchia in Siria.