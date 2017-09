Questa volta Fabio Fognini l'ha combinata grossa. Le immagini e soprattutto l'audio dei suoi insulti sessisti in italiano alla giudice di sedia svedese Engzell nel corso della sfida valida per il primo turno degli Us Open, contro Stefano Travaglia, costano carissimi al tennista ligure. Dopo la multa ricevuta nella giornata di ieri di 24mila dollari, ovvero 20mila euro, il classe 1987 è stato espulso definitivamente dal torneo. Fognini dunque lascia il torneo di doppio dove era ancora in corsa con Bolelli (al terzo turno, gli ottavi) perdendo anche il montepremi accumulato, ovvero 72mila dollari (50.000 in singolare, 22.000 in doppio), quasi 61mila euro.

Fognini espulso dagli Us Open dopo gli insulti sessisti.

Fabio Fognini è stato convocato nella giornata di oggi dal direttore del prestigioso torneo Brian Earley che gli ha comunicato il drastico provvedimento di espulsione dalla competizione. Eclatante il brutto episodio che ha visto protagonista il numero 25 del ranking che nel match perso contro Travaglia 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-0 ha rivolto insulti pesantissimi e sessisti alla giudice di sedia. La multa di 24mila euro (tre le violazioni della corretta condotta sportiva contestategli, costategli rispettivamente 15.000, 5.000 e 4.000 dollari) è stato l'antipasto della sospensione che potrebbe anticipare anche un'altra mazzata per Fognini.

Il tennista italiano sotto indagine, rischia di saltare altri tornei.

C'è il rischio concreto, di una sospensione futura nei prossimi tornei. L'atleta italiano infatti è ancora sotto indagine e potrebbe essere dunque oggetto di nuovi provvedimenti, come anticipato da Gazzetta. it. Questa la nota ufficiale: "Applicando il codice di condotta del Grande Slam, Fabio Fognini con la presente è provvisoriamente sospeso da ogni ulteriore partecipazione agli Us Open, essendo pendente una decisione finale se è stata commessa un’infrazione grave durante il primo turno del singolare. La sospensione provvisoria ha effetto immediato e, di conseguenza, Fognini è stato cancellato dal prossimo match di doppio. Non ci saranno ulteriori commenti fino a quando il processo si sarà concluso"

Il precedente di Wimbledon 2014, multa super per Fognini.

Fabio Fognini non è nuovo a intemperanze sul campo. Nel 2014 a Wimbledon, il ligure è stato punito con ben 27mila dollari di multa, per "condotta antisportiva" e "oscenità". Plateali le sue proteste e gli insulti nella sfida contro l'americano Kuznetsov. Sempre nel 2014 poi, un'altra "Fogninata" con uno "zingaro di m…" rivolto all'avversario Krajinovic nel corso del torneo di Amburgo.

Gli ultimi tennisti italiani espulsi in tornei.

Prima di Fognini, l'ultimo tennista italiano ad essere stato espulso in un torneo fu Pescosolido nel lontano 1992 a Sydney. Il motivo? Un attacco di rabbia che lo spinse a calciare la racchetta gettata in precedenza a terra. La stessa poi colpi una spettatrice, e spinse il giudice alla squalifica. Curioso anche il caso della baby Viviani che colpì con una pallata, senza accorgersene una raccattapalle, andando incontro ad un'altra esclusione immediata.