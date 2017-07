Può capitare, quando si stipulano contratti con milioni di dipendenti pubblici, di commettere degli errori e causare dei disagi anche gravi. Tuttavia se tali disagi proseguono per troppo tempo vuol dire che nella pubblica amministrazione chi dovrebbe riparare al torto causato non sta facendo il suo dovere. Ne sa qualcosa un'insegnante supplente di Senigallia di 35 anni, che negli ultimi due anni ha lavorato senza percepire lo stipendio.

Il motivo è davvero bizzarro: il suo salario a fine mese veniva accreditato ad un'omonima di Roma, anche lei docente nella scuola pubblica. La vicenda, raccontata dell’Ansa, ha visto protagonista una giovane precaria che ha prestato servizio, come supplente, nell’anno scolastico 2015/16 e quello in corso, in vari istituti della provincia di Ancona.

Per due anni la povera docente non ha visto un euro, poi ha comprensibilmente perso la pazienza e si è rivolta all'Unione Nazionale Consumatori delle Marche, il cui responsabile, Corrado Canafoglia, ha reso pubblica la vicenda. "Dopo le richieste di spiegazioni agli uffici competenti del Miur e le conseguenti rassicurazioni su ritardi nei pagamenti da considerarsi normali – riferisce Canafoglia – l'insegnante ha scoperto che il compenso veniva accreditato su un altro conto corrente intestato a una omonima collega di Roma”. Ma a quanto ammontava la somma da percepire? Ben 15mila euro. La professoressa, attraverso il suo avvocato, ha diffidato il ministero delle Finanze, che in un primo momento aveva invitato l'insegnante senigalliese a rivolgersi direttamente all'omonima per farsi restituire il denaro spettante.