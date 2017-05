Un’insegnante americana di 33 anni è accusata di aver fatto sesso orale ad un suo studente di 15 anni. Il rapporto sarebbe stato consumato nella parte posteriore dell’auto della donna. Secondo l'accusa, un agente avrebbero beccato Pamela Stigger in compagna del ragazzo “coi pantaloni abbassati” (un suo ex studente a cui faceva ripetizioni private) alle due di notte ad un incrocio vicino a Tamarac, in Florida. Il poliziotto non ha potuto fermare subito la prof, perché ha dovuto rispondere ad una chiamata d’emergenza della centrale. La Stigger però nega ogni accusa: “Non c'è mai stato alcun rapporto sessuale e io ho respinto le avances del ragazzo”.

In un primo momento il 15enne aveva negato le accuse dell’agente, ma poi, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato tutto. Sembra, del resto, che la stessa Stigger avrebbe in un primo momento accusato il giovane di aver provato un approccio sessuale nei suoi confronti, ma in seguito ha ritirato l’affermazione. Attualmente la donna resta ferma sulle sue posizioni e ha negato di aver avuto alcun contatto sessuale con il minore.

Sulla vicenda è intervenuto il portavoce dell’ufficio dello sceriffo, Gina Carter: “Quando le è stato chiesto cosa stesse facendo e se avesse avuto un rapporto sessuale con il ragazzo, la professoressa ha negato che ci fosse stato un contatto di quel tipo”. Stando a quanto spiega la Carter, l’insegnante avrebbe detto che stava tenendo “una lezione con il suo studente, nonostante fossero le due di notte e si trovassero sul sedile posteriore della sua auto”. Una difesa troppo debole: per cui la Stigger è stata accusata di aggressione sessuale nei confronti di un minore e di atti osceni in luogo pubblico con minorenne, dunque arrestata. Inoltre le è stato formalizzato un decreto ingiuntivo che le impedisce di vedere il 15enne ed è stata sospesa dall’impiego a tempo indeterminato.