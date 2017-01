Thao ‘Sandy' Doan, una insegnante di scuola media texana di 27 anni, è accusata di violenza sessuale nei confronti di un suo studente adolescente, il quale avrebbe poi estorto alla donna migliaia di euro in cambio del silenzio. La vicenda ha dell'incredibile ed è avvenuta alla Raul Quintanilla Middle School di Dallas: stando a quanto rivelano i quotidiani, è stata la madre del ragazzo, di 14 anni, a correre dalla polizia quando ha scoperto che suo figlio riceveva periodicamente ingenti somme di denaro direttamente dalla sua professoressa. Somme che poi lui spendeva acquistando alcol e sostanze stupefacenti in quantità esagerate.

Alla madre del ragazzo è stato sufficiente fare qualche piccola indagine per scoprire che il figlio ricattava sistematicamente la sua insegnante: il ragazzo aveva infatti conservato degli sms inequivocabili in cui la donna gli proponeva di avere rapporti sessuali, messaggi che se fossero stati diffusi avrebbero per sempre rovinato la reputazione della professoressa. Per questo il giovane, non poco opportunisticamente, aveva immaginato che da quella situazione avrebbe potuto trarre un bel profitto estorcendo centinaia di dollari a Thao ‘Sandy' Doan in cambio del silenzio.

La donna ha pagato, certo controvoglia, fino all'ultimo centesimo chiesto dal ragazzo. Poi, come se non bastasse, è stata anche formalmente accusata di violenza sessuale su un minore.