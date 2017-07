Spencer Newton, un insegnante di sostegno di Denton, negli Stati Uniti, è stato accusato di aver avuto un rapporto sessuale con una studentessa della Ryan High School. Messo alle strette dalla polizia, il docente ha riconosciuto le sue responsabilità e confessato. A metterlo nei guai è stato un impiegato della scuola, che tempo fa aveva visto una ragazza entrare nell'automobile di Newton e uscirne poco tempo dopo. Cosa fosse accaduto all'interno della vettura non era chiaro, ma per scrupolo il lavoratore aveva comunque segnalato l'inquietante episodio ai dirigenti scolastici, che hanno deciso di vederci chiaro a aprire un'indagine.

L'inchiesta ha permesso di capire che il professore e la studentessa chattavano ormai da tempo: quella che all'inizio sembrava un'amicizia come tante è però diventata molto altro e la polizia ha scoperto che nel mese di marzo il docente e la ragazza – minorenne – hanno avuto rapporti sessuali completi in un camion abbandonato in un parcheggio. La giovane è stata anche vista praticargli del sesso orale all'esterno dell'autoarticolato. Le prove schiaccianti sono state raccolte e consegnate ai giudici, che nelle prossime settimane saranno chiamati a decidere sulla pena. Nel frattempo l'insegnate è stato licenziato.