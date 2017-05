Lezioni di musica gratis in cambio dei mobili per arredare casa. Mobili perlopiù di stile anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, e per questo definiti dall'organizzatrice dell'evento su Facebook "della nonna". È l'iniziativa di una giovane insegnante delle scuole medie di educazione musicale, rivolta agli abitanti di Napoli e provincia. Una sorta di "Banca del tempo" a cui è possibile aderire sulla pagina Facebook "Banca del tempo – I mobili della nonna in cambio di lezioni".

Ciò che la giovane insegnante (musicista e fotografa) sta cercando per arredare casa sono i cosiddetti "mobili della nonna", quindi risalenti ai decenni tra gli anni Cinquanta e Settanta. Nell'elenco sono specificati i mobili necessari: armadi con specchio, spalliera del letto, comodini, settimini, tavolo da pranzo, pensili cucina, piano cottura, accessori bagno, libreria, poltrone o divano.

In cambio di donazioni di mobili per arredare casa, saranno offerte lezioni di musica di flauto traverso, armonia, solfeggio, storia e musica d'insieme. Il motto dell'iniziativa lanciata sui social è

Cerco per casa da arredare sulla formula: te lo regalo se te lo vieni a prendere e sul modello della banca del tempo.

E poi, a corredo dell'evento, la citazione di un proverbio indiano da "La città della gioia" di Dominique Lapierre: "Tutto ciò che non viene donato va perduto". Una bella e divertente iniziativa sul modello della "Banca del tempo", cioè una sorta di banca vera e propria sempre più diffusa anche nel nostro Paese, dove le persone mettono a disposizione il proprio tempo in cambio del tempo altrui. E così, in un'epoca dove il lavoro sembra finito, quale occasione migliore per riciclare vecchi mobili che magari non servono più in cambio di qualche lezione di solfeggio e armonia?

Quindi sotto a chi tocca. Non resta che cliccare sulla pagina Facebook dell'evento e, per chi avesse dei vecchi mobili e voglia di imparare il flauto traverso, qui può trovare tutte le informazioni per partecipare alla Banca del tempo!