Brianne Altice, insegnante trentasettenne originaria dell'Utah, negli Stati Uniti, è stata condannata per aver abusato sessualmente di alcuni suoi studenti adolescenti. La donna, come riportato dai media locali, ha confessato, dicendo di avere avuto questi rapporti a causa di "problemi di autostima", mentre gli incontri con i ragazzi la "facevano stare bene con se stessa".

Gli incontri con gli adolescenti avvenivano il più delle volte nel parcheggio della chiesa di Kaysville. L'insegnante, che era sposata all'epoca in cui si sono svolti i fatti, è stata arrestata quando uno degli studenti sedicenni con cui si incontrava ha raccontato tutto alla polizia, descrivendo agli agenti i tatuaggi che Brianne Altice aveva sul corpo e fornendo altri particolari anche sulla casa, dove erano stati all'insaputa del marito.

Altri due ragazzi, due diciassettenni, poi hanno denunciato di aver avuto rapporti sessuali con la professoressa. La donna, che è madre di due figli, è stata condannata a trent'anni nel 2015 per abusi sessuali. Il marito ha chiesto il divorzio.

"Mi dicevano cose che mi facevano sentire bene con me stessa – ha raccontato Brianne Altice – Perciò giustificavo tutto. Ma non c'è alcuna giustificazione per quello che ho fatto", ha detto Altice davanti ai giudici, sostenendo di aver "chiaramente perso di vista di tutti i miei valori e i miei principi" cercando "mezzi inadeguati per affrontare i problemi".