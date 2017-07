La società Penny Market ha reso noto di aver richiamato a scopo precauzionale un lotto di insalata mista della linea Natura è (codice EAN 8024370009748) prodotto per l’insegna dall’azienda Zerbinati. La causa del provvedimento è una possibile contaminazione di natura microbiologica.

Il lotto di insalata rimosso dagli scaffali dei supermercati è il numero B-3-3-2606-0637. Il prodotto è venduto in confezioni da 200 grammi. L’azienda ha precisato che il prodotto è stato distribuito nei punti vendita delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Penny Market ha invitato i consumatori che hanno acquistato il prodotto appartenente al lotto richiamato – qualora ne fossero ancora in possesso, visto che la data di scadenza è già passata– a non consumarlo e a recarsi presso il punto vendita d’acquisto dove sarà sostituito o rimborsato.

Ritirato per rischio salmonella il cibo per cani e gatti.

Nei giorni scorsi Il Fatto Alimentare aveva diffuso il comunicato del Ministero della Salute richiamando due lotti di alimenti per animali domestici per rischio microbiologico. Si tratta del cibo per gatti e cani “Quaglia” e “Galletto”, della marca venduti in confezione da 200 grammi. Il richiamo riguarda la varietà “Quaglia” esclusivamente il lotto 114A17 con scadenza 09/2018, e quella “Galletto” lotto 095A17 con scadenza 09/2018, entrambi con codice produttore ABP2326, prodotti dall’azienda Barf Italia. Il motivo della segnalazione è la probabile presenza di salmonella.