E' morto intorno all'una della scorsa notte il bambino di due anni che il 27 dicembre del 2016 ha ingoiato una gomma da masticare mentre si trovava, insieme ai genitori, in un centro commerciale a Triggiano, in provincia di Bari. Il chewingum gli ostruì le vie respiratorie facendolo precipitare in condizioni che fin da subito apparvero gravissime, tanto da richiederne il ricovero in terapia intensiva per un coma giudicato dai medici irreversibile.

Il bambino era insieme ai genitori e al fratellino per una passeggiata nel centro commerciale in occasione delle festività natalizie: masticava una gomma, mentre giocava e correva tra i negozi e le persone che affollavano i corridoi del centro commerciale. E' in quella frangente che, probabilmente a causa di un sobbalzo, il piccolo ha accidentalmente ingoiato il chewingum, che immediatamente gli ha impedito di respirare. In suo soccorso sono intervenuti diversi passanti, che hanno provato a praticare la respirazione bocca a bocca e delle manovre, senza però riuscire a liberarlo.

Trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Giovanni XXIII in condizioni disperate, sono stati i medici a rimuovere il corpo estraneo quando però era ormai troppo tardi. Il bimbo purtroppo era rimasto troppo tempo senza respirare riportando danni cerebrali irreversibili. Da quel 27 dicembre il bambino è rimasto in coma profondo senza dare nessun segnale di ripresa. Il decesso è avvenuto nella notte. I medici del reparto di terapia intensiva hanno avvisato i genitori e la magistratura: potrebbe essere effettuata un'autopsia.