Nel Regno Unito vanno avanti le indagini sulla morte di Louella Michie, la figlia venticinquenne della star britannica John Michie, attore conosciuto dal grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive inglesi Taggart, Casualty, Coronation Street e Holby. La giovane Louella, che faceva la modella e la ballerina, è stata trovata cadavere in un bosco del Dorset, dove si trovava per partecipare al Bestival, un noto festival di musica popolare. Ed è ancora mistero su cosa le sia accaduto. Dopo il ritrovamento del cadavere di Louella è stato fermato il suo fidanzato, il rapper ventottenne londinese Ceon Broughton, che dopo due giorni però era già libero. In attesa di ulteriori indagini, a difenderlo da ogni accusa ci sono i suoi familiari, ma anche quelli della vittima non credono all’ipotesi dell’omicidio e quindi a eventuali colpe del fidanzato. L’attore britannico e la sua famiglia hanno infatti parlato di una “tragica fatalità”: probabilmente un mix di droghe ha infatti ucciso Louella. Gli stessi amici della vittima hanno raccontato che, nelle ore precedenti al suo decesso, la venticinquenne sembrava “stordita e instabile”.

La vittima e il fidanzato erano tornati insieme da qualche tempo – Dopo la morte di Louella e l’arresto di Ceon ha parlato con i media britannici la nonna del giovane, Sylvia, che ha raccontato di essere rimasta scossa per la notizia e ha assicurato di non aver mai visto il nipote con alcun tipo di droga. “Sono sconvolta per il suo arresto, lui ha vissuto con me quando aveva 22 anni. Era molto gentile, mai violento o aggressivo”, ha dichiarato ancora la donna al Daily Mail. I due giovani erano tornati insieme da qualche tempo dopo una relazione instabile che durava ormai da molti anni.

I familiari della vittima credono che Louella sia morta in seguito a un "incidente" – A quanto pare, per il momento, la famiglia di Louella non ha tentato di contattare il fidanzato ma l’attore e gli altri familiari sembrano convinti che la ragazza sia morta in seguito a un “incidente”. “I nostri cuori sono rotti da questa terribile tragedia”, hanno detto in una dichiarazione. “Louella – hanno detto ancora – ha ispirato con la sua gioia di vivere tutti coloro che l’hanno conosciuta. La nostra famiglia desidera ringraziare tutti per i vostri omaggi e messaggi”.