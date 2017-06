in foto: Aron Duplock.

Aron Duplock, giovane padre di due bambini, è morto fulminato dopo aver inserito la spina del computer nella presa a muro. Il giovane uomo, ex soldato di 25 anni di Brighton, in Inghilterra, era nella casa del fratellastro vicino ad Hove, nell'East Sussex, quando – aiutando il parente ad avviare il pc – è morto. Le analisi post-mortem non sono state ancora effettuate, ma secondo la famiglia Aron è morto a seguito di in attacco di cuore causato dalla folgorazione.

Aron aveva due figli, di 4 e 18 mesi, e stava per sposare la fidanzata Riana Gretton, di vent'anni. "Era un caro ragazzo – dice all'Argus la madre Viv Stark – e amante del divertimento. Se vedeva qualcuno giù, cercava di farlo ridere per rendergli migliore la giornata". Ora, per la madre di Aron, c'è spazio solo per il dolore: "Il mio mondo è crollato, vorrei che nessuno dovesse mai sentire questo dolore". E poi un pensiero "a tutti coloro che hanno perso un figlio, il dolore è incredibilmente orrendo".

Aron si arruolò all'età di 17 anni, ma si infortunò durante il periodo di addestramento. Successivamente ha lavorato come guardia nelle stazioni ferroviarie del Sussex, dove conobbe la sua fidanzata, Riana. La giovane ricorda ancora che "è stato sicuramente amore a prima vista". Poi la ventenne torna al dramma: "Quando l'ho saputo, non ci potevo credere". La famiglia adesso sta facendo una campagna di crowdfounding su JustGiving per coprire i costi del funerale di Aron.