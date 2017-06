Abusi sessuali su minori insabbiati in Inghilterra. A parlarne è il primate della chiesa d'Inghilterra, Justin Welby, che ha appunto ammesso che sono state insabbiate violenze su bambini e ragazzi commesse in passato da un vescovo. L’ammissione choc dell'arcivescovo di Canterbury arriva insieme alla pubblicazione di “Abuse of Faith”, un rapporto indipendente sul caso di Peter Ball, l’ex vescovo di Lewes che è stato condannato nel 2015 a 32 mesi di carcere perché accusato di aver compiuto una serie di molestie anche su minori. La chiesa d'Inghilterra avrebbe sistematicamente coperto e avrebbe addirittura depistato gli abusi compiuti dall'ex vescovo dal 1970 fino agli anni Novanta. Peter Ball aveva in particolare abusato di diciotto ragazzi di età compresa tra i diciassette e i venticinque anni tra il 1977 e il 1992. Dopo la condanna, l’ex vescovo ottantacinquenne è stato rilasciato lo scorso febbraio. In carcere è rimasto solo per sedici mesi.

Per l'arcivescovo il comportamento della chiesa è "scioccante" – “La Chiesa ha nascosto, piuttosto che cercare di aiutare coloro che sono stati abbastanza coraggiosi per denunciare. Questo è comportamento è scioccante”, è quanto – riporta il quotidiano The Guardian – ha detto Welby, che ha avuto parole di stima per tutte quelle persone che hanno trovato il coraggio di denunciare raccontando la loro storia. Per l’arcivescovo, che si è quindi scusato con le vittime di violenza, “non ci sono giustificazioni per ciò che è accaduto e per l'abuso della fiducia fatto in modo sistematico da Ball negli ultimi decenni”. Fra le figure ai vertici della chiesa maggiormente coinvolte ci sarebbe l'ex arcivescovo di Canterbury, George Carey, che si era ritirato nel 2002 e più volte negli anni scorsi ha difeso l'innocenza di Ball nonostante le numerose denunce da parte delle sue vittime.