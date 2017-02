Quando gli agenti lo hanno portato in ospedale nemmeno i medici credevano ai loro occhi, quell'uomo, detenuto nel carcere di Capanne, a Perugia, aveva ingerito volontariamente ben 27 oggetti diversi e delle più disparate dimensioni. Un vero e proprio record secondo gli stessi medici dell’ospedale perugino Santa Maria della Misericordia dove l'uomo è stato poi operato d’urgenza per asportargli gli oggetti estranei dal corpo. Non era sicuramente il primo caso che si presentava davanti ai medici della struttura, ma "non era mai accaduto di estrarre un numero così elevato di oggetti finiti nello stomaco" ha spiegato infatti il direttore della struttura ospedaliera specializzata in gastroenterologia.

Lungo l'elenco degli oggetti che hanno dovuto estrarre per evitare danni ben peggiori al detenuto. Nel suo stomaco i medici hanno ritrovato 18 pile di diverse dimensioni , tre tagliaunghie, due accendini, tre lame e un bottone: tutti oggetti che l'uomo è riuscito ad entrare in possesso mentre era in cella. Per poter estrarre gli oggetti i medici lo hanno sottoposto ad un intervento complesso che prevede l’utilizzo di un endoscopio dotato di una speciale calamita. "L’operazione è durata cinque ore e il paziente si trova ora in rianimazione", ha spiegato Luigi Clerici, direttore dell’istituto spiegando che dai primi accertamenti pare che il detenuto non avesse mai manifestato tendenze suicide in passato.