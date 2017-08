Per tutti quelli che amano farsi una bella bevuta ogni tanto ma farebbero molto volentieri a meno dei postumi tra mal di testa e stomaco in subbuglio, è in arrivo una buona notizia. Un ingegnere statunitense, dopo aver richiesto e ottenuto il via libera dalle autorità locali, ha lanciato sul mercato una bevanda molto particolare che promette proprio di combatte il dopo sbronza. In realtà l'uomo, l'ex ingegnere Tesla Sisun Lee non ha inventato nulla ma ha deciso di sfruttare una antica usanza del suo Paese di origine, la Corea del Sud.

Nel Paese asiatico infatti da tempo si consumano prodotti e integratori naturali per ristabilire l'equilibrio psicofisico dopo le bevute. La scoperta da parte dell'ingegnere è avvenuta circa un anno fa, quando il ventiseienne Lee è partito per un viaggio nella nativa Corea del Sud. "La sera bevevo poi assumevo queste bevande che mi consigliavano e il giorno dopo mi alzavo sentendomi benissimo” ha spiegato il 26enne. Tornato al suo lavoro in Usa ha cercato in lungo e in largo lo stesso prodotto o qualcosa di analogo ma quando si è reso conto che non esisteva ha deciso di provarci lui stesso

Insieme ad alcuni esperti quindi ha messo insieme il prodotto originario migliorandolo con vitamine e altri integratori, iniziando a testarlo su se stesso e gli amici. Poi il passaparola sul web e l'interessamento di decine di migliaia di persone, i primi investimenti a livello industriale e infine il mercato. Anche se lui inizialmente non aveva nessuna intenzione di licenziarsi e diventare imprenditore, la vicenda lo ha coinvolto talmente tanto da fargli rinunciare all'ottimo lavoro per lanciarsi mani e piedi nella nuova avventura.