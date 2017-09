FIRENZE – Due morti ed un ferito grave in un incidente stradale sulla A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. Secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture.

Erano tutti scesi dalle loro vetture dopo un tamponamento, i due uomini morti e le tre donne, tra cui una grave, rimaste ferite sull'A1, nel Fiorentino, quando sul luogo dell'incidente è piombato un fuoristrada con a traino una roulotte, con targa tedesca, che non è riuscito a bloccarsi travolgendo l'ultima auto ferma e schiacciando il gruppo di persone.

I cinque erano infatti nello spazio tra due delle vetture incidentate impegnati a compilare i fogli della conciliazione per le assicurazioni.

I due uomini deceduti sono un 77enne della provincia di Benevento e un 70enne di Roma. La ferita più grave, portata in codice rosso all'ospedale di Ponte a Niccheri (Firenze) ma che non sarebbe in pericolo di vita, ha 41 anni ed è la figlia del 77enne.

Ferite, in modo meno grave, anche altre due donne, di 40 e 70 anni. L'automobilista tedesco è risultato negativo all'alcool test.