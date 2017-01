Il vizio della cocaina ormai si era impossessato di lei e nemmeno più lo stipendio da infermiera le era sufficiente per comprarsi le dosi quotidiane di droga. Per questo una infermiera britannica. la 30enne Amie Heller, aveva messo in piedi un sistema truffaldino attraverso il quale rubava i farmaci nella struttura sanitaria dove operava per rivenderli e incassare soldi extra da impiegare nell'acquisto di cocaina. Dopo l'ennesimo ammanco di medicinali, la divergenza dell'ospedale, il Royal Hospital Blackburn nel Lancashire, ha fatto scattare i controlli scoprendo i furti e denunciando tutto alla polizia.

La 30enne, madre di un bambino, è stata così incastrata è arrestata dagli agenti in flagrante Heller presso l'ospedale mentre tentava l'ultimo colpo. La donna, messa alle strette, ha confessato tutto e dopo aver perso il lavoro è stata anche condannata a tre anni e otto mesi di carcere. La 30enne in aula ha spiegato di essere pentita e di aver cominciato a causa del tropo stress in un ambiente lavorativo dove si sentiva sfruttata e messa sotto pressione continuamente. Con lei condannato anche un suo amico 26enne che la aiutava nello smerciare i medicinali.